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男生不滿被罰留堂推跌老師

2021-05-12 列印
男生不滿被罰留堂推跌老師
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　　有網傳影片驚見男學生疑不滿被罰留堂，將站在門口的女教師推倒在地上。位於南區的薄扶林聖公會呂明才中學證實有關事件是於校內發生，校方已就影片流出報警處理，希望可以保護師生，但未有透露涉事學生的處分，指沒要求涉事學生退學。

　　網民在facebook群組轉載有關影片，一名戴眼鏡的男學生不斷拉開木門企圖離開課室，但女教師則用身體擋住門口，向男學生說：「你行埋一邊，我畀你走……」惟男學生未有聽從，更突然拉扯教師的手（見圖），用力將她拉開及推倒在地上。

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