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青年涉暴動缺席聆訊被捕

2021-05-12 列印
　　警方前日在秀茂坪安達邨公屋一單位，拘捕一名十八歲姓曾通緝犯。警方指，被捕男子前年九月二十二日涉嫌於旺角參與暴動及縱火被控，惟他於去年四月二十七日缺席法庭聆訊被通緝；而同案被告的一名女咖啡師，早前被裁定縱火及暴動罪成，被判囚四年半。

  警方表示，被捕姓曾男子昨午已經在九龍城裁判法院提堂，案件押後至下月八日再訊，期間男子須要還押。

  警方前日亦在鰂魚涌拘捕一名六十二歲姓屈女子，她為涉案公屋單位的登記戶主，涉嫌協助罪犯而被捕，昨晚仍被警方扣留調查。

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