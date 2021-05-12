  • 2021年5月12日 星期三
  • 32º
  • 70%
熱門： 車菊紅奧運面授課外傭公屋

日報新聞 > 港聞

南亞漢火警逃命　危站冷氣機頂求救

2021-05-12 列印
南亞漢火警逃命　危站冷氣機頂求救
Previous Next

　　油麻地上海街與南京街交界一幢唐樓劏房單位，昨早十一時許發生火警，大量濃煙從窗口冒出，多名住客慌忙逃命，其中一名四十三歲南亞漢疑因濃煙及大火，無法逃出單位，冒險爬出窗外站在四樓一部冷氣機頂揮手求救。警方及消防員接多個火警報案趕至，出動消防升降台將他救至地面安全位置，事後他吸入濃煙不適，與另一名獲救同不適三十二歲姓合女住客一併送院。消防約半小時撲滅火警，調查後懷疑因電線短路起火，並無可疑。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd