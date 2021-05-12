政府為阻變種病毒在社區擴散，緊急把多座大廈約二千名居民遷往隔離營，行動出於抗疫需要，本來無可厚非，但曝露各部門倉卒行事，協調差勁，惹起不少居民批評，連特首林鄭月娥也少有地就此表示歉意。這是最低限度的表態，但不代表問題獲得解決。港府必須檢討大規模檢疫安排，尤其是部門之間協調不足的問題。 各部門錯漏百出，並非首次。疫情初期，已有染疫者在家中等候多日，遲遲才被送入醫院的事件。其後，又有確診者的緊密接觸者，需要按衛生條例入住隔離營，但先後接到三個不同部門來電查詢家中各人的資料，不勝其擾。直至近日，大批市民被送入隔離營，飯盒質素嚇人，甚至有人疑食物中毒，駭人聽聞；還有市民不知何故，明...

2021-05-12