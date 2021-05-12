修例打擊「起底」 最高罰款百萬囚五年

政府向立法會提交文件，交代修改《個人資料（私隱）條例》細節，以打擊「起底」行為，最高刑罰為罰款一百萬元和監禁五年。



當局建議在《私隱條例》加入條文，任何人如未經當事人同意，披露當事人資料，並有意圖威脅、恐嚇或騷擾當事人或家人等，而當事人或家人亦因而蒙受心理傷害，有關人士即屬犯罪。



一經循公訴程序定罪，可處罰款一百萬元和監禁五年；一經簡易程序定罪，可處罰款十萬元和監禁兩年。



當局又建議私隱專員將有法定權力，要求糾正涉事內容，倘相關人士未能在指定時間內糾正，須證明有合理辯解，否則即屬犯罪。個人資料私隱專員公署自二○一九年六月至今年四月，有逾五千七百宗涉「起底」投訴。



