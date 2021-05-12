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豪宅黨夜潛單位爆竊　掠200萬財物

2021-05-12 列印
豪宅黨夜潛單位爆竊　掠200萬財物
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　　港島半山寶珊道發生豪宅爆竊案。昨凌晨四時許，寶珊道六號碧苑一個低層單位的四十八歲姓葉女戶主聽到書房傳出異聲，起牀查看後，驚見有兩名陌生男子在書房內搜掠，慌忙退出房外及報警。警員到場時，兩賊人已爬窗逃去。警員一度在附近兜截可疑人，但未有發現。

　　戶主點算後，證實損失四千元現金、一批珠寶首飾、多隻名錶，總值二百萬元。案件交中區警區刑事調查隊跟進，警方翻查閉路電視錄影片段，追緝賊人歸案。

　　據悉女戶主從事證券金融行業，兩年前以近七千萬元購買該單位。

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