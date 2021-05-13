﻿涉光顧無牌按摩店 警國安處長休假逾月 一哥：正內部調查

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬光顧無牌按摩店，遭掃黃警員截查，即時停職，至今逾一個月，並接受紀律調查。警務處處長鄧炳強證實，蔡涉及不當行為，正在休假，但他未有辭職。鑒於警方正作內部紀律調查，不能披露詳情，強調事件不影響警隊國安處的工作。



據悉，個多月前警員展開掃黃行動，例行巡查一間無牌按摩店，蔡展鵬在場，其行為不涉刑事罪行，但鑒於他身為警隊高層，警方要求他即時休假，並接受紀律調查。



一哥鄧炳強證實，蔡展鵬涉不當行為，案件交由有組織罪案及三合會調查科調查，但不能透露細節，而調查展開後，蔡即時休假。他指，警方正作內部調查，將按機制向公務員事務局提交調查報告。此外，他指暫沒收到蔡的辭職通知。



不影響國安處工作



被問到他會否為下屬的問題而問責辭職，鄧回應：「可能好多人好想我辭職，因為覺得我正義，處理國家安全，令佢哋無咗呢個空間，我唔會畀呢啲人有呢個機會」，強調自己作為蔡的上司，會秉公辦理，如調查顯示自己在事件中有任何缺失，定會承擔一切。



鄧說，事件必會對警隊造成影響，但強調國安處的工作由團隊運作，個人行為不會有大的影響。被問及事發逾一個月才交代，他指警方有否即時公開正調查的內部案件，涉許多因素，強調自己現時會見傳媒，是「最佳的開誠布公方法」。



行政會議成員、保安局前局長葉劉淑儀表示，希望市民尊重「無罪推定」原則，相信當局會秉公辦理案件，如證實有公務員違法，定會按既定紀律處分程序處理。根據《公務員事務規例》及警隊內部的《行為守則》，若警員行為有辱公務員聲譽，即使不涉刑事罪行，都可能違反紀律，須接受懲處。



遭美國制裁



蔡展鵬被視為「一哥接班人」熱門人選之一，去年獲特首頒發警察卓越獎章。他於一九九五年加入警隊任督察，一四年晉升為高級警司，在保安部擔任單位指揮官；一七年六月晉升為總警司，出任保安部副主管；一九年一月擢升為助理處長，執掌保安部。警方國安處去年成立後，出任首任處長。蔡擁社會科學學士學位，且修讀完人權法及公共政策與管理兩個碩士學位。今年初，美國政府就《國安法》宣佈制裁名單，蔡展鵬包括在內。