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裕民坊商戶拒遷 市建局築人鏈清場

2021-05-13 列印
　　觀塘市中心重建項目如火如荼，但裕民坊仍有兩戶未遷出。法庭要求其中一戶「安記皮具」須於昨日遷出。約五十名戴頭盔及穿手套的市建局職員昨早築起人鏈，架起鐵馬圍封該店鋪，其後執達主任於無人應門下，剪鎖進入店舖，並取回管有權。

　　市建局指，若佔用人認為其在有關土地上擁有產業權或權益，可呈交書面申索以追討款額；如仍未能與政府達成協議，最終亦可將申索轉交土地審裁處。關注團體「活在觀塘」發言人袁智仁稱，當局維持三年前的賠償方案，賠償金額僅三百六十萬元，且未能做到原區安置；市建局曾向留守商戶提出回遷方案繼續營業，但原本商戶須支付大筆裝修費，以及十萬元以上的留位費，令商戶難以負擔。

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