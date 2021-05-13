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79確診個案可作勞工索償

2021-05-13 列印
　　勞福局局長羅致光昨天指出，勞工處自去年一月至今年四月二十八日，共接獲五百四十一宗懷疑在受僱工作期間感染新冠肺炎僱員補償個案，包括兩宗致命個案，其中有七十九宗確認工傷，僱主須承擔補償責任，一百一十五宗涉及不同原因僱員撤銷申索。

　　在該七十九宗個案中，有六十三宗個案正有待完成病假跟進手續及或僱員傷勢穩定後進行判傷；五宗個案其後因不同原因僱員撤銷申索或未有繼續索償；以及十一宗個案在僱主支付補償款項後已獲解決（當中不涉及致命個案）。在已獲解決的十一宗個案中，涉及僱員因工傷而須缺勤的平均日數為二十三日。勞工處正積極跟進其餘個案。

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