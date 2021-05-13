79確診個案可作勞工索償

竹篙灣檢疫中心爆出懷疑集體食物中毒事件，有入營檢疫人士狠批膳食質素極為惡劣，當局即時斬纜，於日前中止相關膳食供應商的服務，但新供應商的膳食未見有大改善，市民依然不滿，把「劣食」相片上載網絡，任何人見到，也不會有胃口！相關部門究竟有沒有體察民情？政府高層要即時介入，讓入營市民在長時間隔離期間「有啖好食」。 有人揶揄竹篙灣變成「糟糕灣」，令人哭笑不得，也反映相關部門懶理市民感受，完全不知道何為「民以食為天」，應受譴責。昨天有報道揭發，提供劣食的供應商，按政府價低者得的招標程序，以早、午及晚餐均為十六元價格中標，連飲食界也指這個承辦價低得驚人，又怎可以給入營市民提供可以接受的膳食...

2021-05-13