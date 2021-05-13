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美股中段跌297點

2021-05-13 列印
　　美國通脹壓力殺埋身，上月通脹（CPI）升百分之四點二，較市場預期升百分之三點六為高，數據令美股受壓，杜指中段報三三九七一點，跌二百九十七點；納指則報一三一二八點，跌二百六十一點。滙控美國預託證券價格見四十七點四一港元，升一點四一港元；騰訊則見六百二十八點零七港元，升三點零七港元。

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