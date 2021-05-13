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港新增兩宗確診 包括染疫菲裔女護士胞兄

2021-05-13 列印
　　本港昨天新增兩宗新冠肺炎確診個案，包括一宗本地關連個案，為本地變種病毒群組中，菲律賓裔女護士的四十二歲兄長，在中環置地廣場一間麵包店任售貨員。另一宗個案屬外地輸入，四十四歲女患者從菲律賓抵港。此外，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊，發現印度裔男子身上帶有南非變種病毒B.1.351的本地傳播鏈源頭。團隊分析與印度男子同時期入住尖沙咀華美達酒店的六個個案的基因排序，發現一名從菲律賓來港男子與該印度男子病毒基因幾乎相同，他所住的房間與印度男子相鄰，印度男子很大可能被這人感染。

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