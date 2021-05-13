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專家委員會： 七宗死亡與打針沒因果關係

2021-05-13 列印
　　截至本月九日的過去一星期，衞生署共接獲二百五十四宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中包括醫管局呈報五宗涉及打針者的死亡個案。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會已總結七宗死亡個案，與疫苗接種沒因果關係，以及初步認為二十一宗個案與疫苗沒關聯。據醫院管理局新一輪滾動數據報告顯示，上月十二日至本月九日，有九名孕婦接種疫苗後流產。

　　一名二十六歲地盤工向傳媒指在三月接種第一劑科興疫苗後面癱，表明會向疫苗保障基金申索。食衞局局長陳肇始稱，研究為在港逗留一段時間的非香港居民提供接種服務。

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