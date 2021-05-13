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旅社指旅泡反應冷淡 與內地通關更受惠

2021-05-13 列印
　　香港與新加坡的航空「旅遊氣泡」本月二十六日展開，縱橫遊常務董事袁振寧昨天對本報說，早前在網上宣傳新加坡團，惟市場反應冷淡，認為與內地恢復通關更令本港旅行社受惠。

　　外遊領隊協會主席陳兆麟指港府應擴大「旅遊氣泡」至澳門、珠三角區和內地其他城市。

　　新加坡昨天增十六宗病例，當中一人於社區感染源頭不明。商經局局長邱騰華昨稱新加坡過去十四天無關連確診個案的平均數，維持在低位水平，認為「旅遊氣泡」仍可如期啟航。

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