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42%美商會會員擬離港

2021-05-13 列印
　　有過千名商業機構會員的美國商會在本月初進行訪問，收到三百二十五名會員回覆，四成二表示計劃或考慮離開香港，當中超過六成指離港原因是《港區國安法》令人不安。不打算離港的受訪會員有五成八，原因包括認為香港生活質素好，香港較美國更安全等。

　　商務及經濟發展局局長邱騰華指，大部份外國商家感謝實施《港區國安法》帶來的社會穩定，而去年有逾九千間公司繼續在香港設地區總部或辦公室，與之前相若。

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