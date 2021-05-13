商務及經濟發展局局長邱騰華指，大部份外國商家感謝實施《港區國安法》帶來的社會穩定，而去年有逾九千間公司繼續在香港設地區總部或辦公室，與之前相若。
42%美商會會員擬離港
商務及經濟發展局局長邱騰華指，大部份外國商家感謝實施《港區國安法》帶來的社會穩定，而去年有逾九千間公司繼續在香港設地區總部或辦公室，與之前相若。
涉光顧無牌按摩店 警國安處長休假逾月 一哥：正內部調查
警務處國家安全處首任處長蔡展鵬光顧無牌按摩店，遭掃黃警員截查，即時停職，至今逾一個月，並接受紀律調查。警務處處長鄧炳強證實，蔡涉及不當行為，正在休假，但他未有辭職。鑒於警方正作內部紀律調查，不能披露詳...
2021-05-13
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台外交部長列台獨頑固份子 國台辦：將採取必要措施嚴懲
國台辦發言人朱鳳蓮回應「台灣的外交部長吳釗燮被大陸列入台獨頑固份子清單」時，批評吳釗燮一再狂妄進行台獨挑釁，惡意詆毀大陸，將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責。 台灣的外交部則指，國台辦的說法荒謬、令人啼笑皆非，凸顯中方心虛及毫無反省能力。據了解，吳釗燮日前接受澳洲《金融時報》的專訪，表示內地的軍事對峙確實存在；同時他又在推特反駁，中方日前稱「已為台灣參與全球衛生事務做出妥善安排」是公然說謊，又指中方無權在國際代表台灣。中國官媒《人民政協網》主編高楊分析，對台獨頑固份子於「國家沒有統一之前」不會馬上審判，但在「未來國家統一後」必然追究。
2021-05-13
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遊客將獲發「勇氣和責任感」證書 羅馬尼亞「吸血殭屍城堡」設疫苗中心
新冠疫情下受到打擊的觀光業，各出奇招。羅馬尼亞的著名地標「德古拉城堡」－布蘭城堡（Bran Castle），就以設立疫苗中心為訪客接種新冠疫苗，藉此「吸客」。有遊客指，早就有計劃遊覽城堡，現在前往參觀還可以順帶接種疫苗，可謂「買一送一」的好時機。報道指，疫下參觀「德古拉城堡」的遊客量減少，有關部門希望通過設立疫苗接種中心，提振當地旅遊。日前派穿上制服貼着吸血鬼尖牙貼紙的醫護人員進駐城堡，為遊客注射輝瑞藥局產製的新冠疫苗。 布蘭城堡就指，來到景區的遊客毋須預約即可接種疫苗，還可以免費參觀城堡裏的五十二件中世紀刑具。同時，接種疫苗的遊客將獲城堡頒發的證書，以表彰他們的「勇氣...
2021-05-13
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希慎夥華懋197億奪銅鑼灣地王
銅鑼灣加路連山道商業地上周五截標，於今日火速開標，由希慎夥拍華懋以約197.78億，力壓其餘5組財團奪標，每方呎樓面地價約18374元，較市場估值上限價高逾一成。 樓面呎價18374元 華懋集團執行董...
2021-05-13
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聯儲局官員指通脹壓力仍大 三大指數齊跌 杜指瀉681點
美國通脹壓力殺埋身，上月通脹（CPI）升4.2%，較市場預期升3.6%為高，數據令美股受壓，杜指早段跌183點報34085點，跌幅0.5%；納指更跌176點報13212點，跌幅1.3%；標指跌28點報...
2021-05-13
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一周三賽關鍵戰 魔核歸位排「紅」
曼聯要在五日內應付三場英超，他們在周二不敵李斯特城時輪換了十人，今晚主場對利物浦預料會重新起用大部份正選。中場核心般奴費南迪斯經過休息後，矢言要領軍奏捷完成這段魔鬼賽程，加上紅軍最近狀態平平，這場雙紅會一於支持主勝。 （Now4K 611、621周五凌晨3:15直播） 周日作客3:1擊敗阿士東維拉後，紅魔在周二和今晚需應付多兩輪聯賽，領隊蘇斯克查別無選擇作出輪換，周二讓十名主將休息，是球隊十二年來首次如此大幅輪換球員，最終主場1:2不敵狐狸。 B費戰意高昂 今晚雙紅會地頭鬥紅軍，一眾主將如中場般奴費南迪斯料復任正選，這名在本季聯賽收錄十七個入球、十一次助攻的星將矢言...
2021-05-13
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【寵愛有家】 搞笑愛玩 Dylan
在房間裏經常睡覺的Dylan看似非常溫順文靜，但只要一到玩耍的時候，就會變得非常興奮，更不斷跑來跑去表達自己開心不已的心情！Dylan也很會玩拋接遊戲，基本上平均五次裏有三次做得到！在某些時候牠也會顯...
2021-05-11
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6場九展演唱會圓滿落幕 MIRROR淚謝「鏡粉」 姜濤：香港樂壇加油！
MIRROR一連6場演唱會前晚圓滿落幕，12子紛感動落淚變喊包，雖然尚未落實開紅館騷，但MIRROR預告下次會在更大場地與「鏡粉」一起狂歡！ 人氣爆燈男團MIRROR一連6場的九展演唱會前晚舉...
2021-05-13
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社論——換供應商不換劣食離晒大譜
竹篙灣檢疫中心爆出懷疑集體食物中毒事件，有入營檢疫人士狠批膳食質素極為惡劣，當局即時斬纜，於日前中止相關膳食供應商的服務，但新供應商的膳食未見有大改善，市民依然不滿，把「劣食」相片上載網絡，任何人見到，也不會有胃口！相關部門究竟有沒有體察民情？政府高層要即時介入，讓入營市民在長時間隔離期間「有啖好食」。 有人揶揄竹篙灣變成「糟糕灣」，令人哭笑不得，也反映相關部門懶理市民感受，完全不知道何為「民以食為天」，應受譴責。昨天有報道揭發，提供劣食的供應商，按政府價低者得的招標程序，以早、午及晚餐均為十六元價格中標，連飲食界也指這個承辦價低得驚人，又怎可以給入營市民提供可以接受的膳食...
2021-05-13
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馬場浮世繪——金津一號開齋大勝九個馬位
昨晚第六場賽事由「金津一號」大熱掄元，這匹四歲苗廄馬今仗首度增程角逐泥地一哩，並且強配莫雷拉，最終大勝九個馬位而回，暫時是今季泥地贏馬最遠的距離，並且締出一分三十秒七六佳速，打破四班同程的班際紀錄時間...
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