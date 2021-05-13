疫下客量大跌 新巴城巴再凍薪一年

雖然已實施多項措施，去年亦獲得政府抗疫補貼，但仍然出現嚴重虧蝕，單計去年十二月至今年二月之三個月內，已錄得二億二千一百萬元虧損。
公司指縱使兩巴獲批於今年四月四日起加價，虧蝕情況仍然無法扭轉。公司昨天已與各勞資協商會代表及各工會代表開會商討本年度薪酬調整事宜，會上向各代表闡述財政狀況及所面對之困難，希望員工體諒公司目前面對的困難，攜手共渡時艱。
警務處國家安全處首任處長蔡展鵬光顧無牌按摩店，遭掃黃警員截查，即時停職，至今逾一個月，並接受紀律調查。警務處處長鄧炳強證實，蔡涉及不當行為，正在休假，但他未有辭職。鑒於警方正作內部紀律調查，不能披露詳...
2021-05-13
國台辦發言人朱鳳蓮回應「台灣的外交部長吳釗燮被大陸列入台獨頑固份子清單」時，批評吳釗燮一再狂妄進行台獨挑釁，惡意詆毀大陸，將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責。 台灣的外交部則指，國台辦的說法荒謬、令人啼笑皆非，凸顯中方心虛及毫無反省能力。據了解，吳釗燮日前接受澳洲《金融時報》的專訪，表示內地的軍事對峙確實存在；同時他又在推特反駁，中方日前稱「已為台灣參與全球衛生事務做出妥善安排」是公然說謊，又指中方無權在國際代表台灣。中國官媒《人民政協網》主編高楊分析，對台獨頑固份子於「國家沒有統一之前」不會馬上審判，但在「未來國家統一後」必然追究。
2021-05-13
新冠疫情下受到打擊的觀光業，各出奇招。羅馬尼亞的著名地標「德古拉城堡」－布蘭城堡（Bran Castle），就以設立疫苗中心為訪客接種新冠疫苗，藉此「吸客」。有遊客指，早就有計劃遊覽城堡，現在前往參觀還可以順帶接種疫苗，可謂「買一送一」的好時機。報道指，疫下參觀「德古拉城堡」的遊客量減少，有關部門希望通過設立疫苗接種中心，提振當地旅遊。日前派穿上制服貼着吸血鬼尖牙貼紙的醫護人員進駐城堡，為遊客注射輝瑞藥局產製的新冠疫苗。 布蘭城堡就指，來到景區的遊客毋須預約即可接種疫苗，還可以免費參觀城堡裏的五十二件中世紀刑具。同時，接種疫苗的遊客將獲城堡頒發的證書，以表彰他們的「勇氣...
2021-05-13
銅鑼灣加路連山道商業地上周五截標，於今日火速開標，由希慎夥拍華懋以約197.78億，力壓其餘5組財團奪標，每方呎樓面地價約18374元，較市場估值上限價高逾一成。 樓面呎價18374元 華懋集團執行董...
2021-05-13
美國通脹壓力殺埋身，上月通脹（CPI）升4.2%，較市場預期升3.6%為高，數據令美股受壓，杜指早段跌183點報34085點，跌幅0.5%；納指更跌176點報13212點，跌幅1.3%；標指跌28點報...
2021-05-13
曼聯要在五日內應付三場英超，他們在周二不敵李斯特城時輪換了十人，今晚主場對利物浦預料會重新起用大部份正選。中場核心般奴費南迪斯經過休息後，矢言要領軍奏捷完成這段魔鬼賽程，加上紅軍最近狀態平平，這場雙紅會一於支持主勝。 （Now4K 611、621周五凌晨3:15直播） 周日作客3:1擊敗阿士東維拉後，紅魔在周二和今晚需應付多兩輪聯賽，領隊蘇斯克查別無選擇作出輪換，周二讓十名主將休息，是球隊十二年來首次如此大幅輪換球員，最終主場1:2不敵狐狸。 B費戰意高昂 今晚雙紅會地頭鬥紅軍，一眾主將如中場般奴費南迪斯料復任正選，這名在本季聯賽收錄十七個入球、十一次助攻的星將矢言...
2021-05-13
在房間裏經常睡覺的Dylan看似非常溫順文靜，但只要一到玩耍的時候，就會變得非常興奮，更不斷跑來跑去表達自己開心不已的心情！Dylan也很會玩拋接遊戲，基本上平均五次裏有三次做得到！在某些時候牠也會顯...
2021-05-11
MIRROR一連6場演唱會前晚圓滿落幕，12子紛感動落淚變喊包，雖然尚未落實開紅館騷，但MIRROR預告下次會在更大場地與「鏡粉」一起狂歡！ 人氣爆燈男團MIRROR一連6場的九展演唱會前晚舉...
2021-05-13
竹篙灣檢疫中心爆出懷疑集體食物中毒事件，有入營檢疫人士狠批膳食質素極為惡劣，當局即時斬纜，於日前中止相關膳食供應商的服務，但新供應商的膳食未見有大改善，市民依然不滿，把「劣食」相片上載網絡，任何人見到，也不會有胃口！相關部門究竟有沒有體察民情？政府高層要即時介入，讓入營市民在長時間隔離期間「有啖好食」。 有人揶揄竹篙灣變成「糟糕灣」，令人哭笑不得，也反映相關部門懶理市民感受，完全不知道何為「民以食為天」，應受譴責。昨天有報道揭發，提供劣食的供應商，按政府價低者得的招標程序，以早、午及晚餐均為十六元價格中標，連飲食界也指這個承辦價低得驚人，又怎可以給入營市民提供可以接受的膳食...
2021-05-13
昨晚第六場賽事由「金津一號」大熱掄元，這匹四歲苗廄馬今仗首度增程角逐泥地一哩，並且強配莫雷拉，最終大勝九個馬位而回，暫時是今季泥地贏馬最遠的距離，並且締出一分三十秒七六佳速，打破四班同程的班際紀錄時間...
2021-05-13