  • 2021年5月13日 星期四
  • 31º
  • 70%
熱門： 釣魚婚戒阿嬌蔡展鵬便利店

日報新聞 > 港聞

疫下客量大跌 新巴城巴再凍薪一年

2021-05-13 列印
疫下客量大跌 新巴城巴再凍薪一年
Previous Next

　　新巴城巴決定凍薪一年，是連續第二年凍薪。新巴城巴表示，早前公佈二○二○年之業務狀況，因疫情令客量大幅下滑，嚴重影響公司業務。

　　雖然已實施多項措施，去年亦獲得政府抗疫補貼，但仍然出現嚴重虧蝕，單計去年十二月至今年二月之三個月內，已錄得二億二千一百萬元虧損。

　　公司指縱使兩巴獲批於今年四月四日起加價，虧蝕情況仍然無法扭轉。公司昨天已與各勞資協商會代表及各工會代表開會商討本年度薪酬調整事宜，會上向各代表闡述財政狀況及所面對之困難，希望員工體諒公司目前面對的困難，攜手共渡時艱。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd