﻿申訴專員踢食環辦事不力 公廁髒亂臭 翻新要等17年

香港公廁，大多濕漉漉，充斥臭味，破破落落，令人望而生畏。申訴專員公署調查發現，全港八百多間公廁的翻新進度緩慢，每間平均約十七年才翻新一次，亦有公廁維修保養承建商延誤工程一百二十五日，當局姑息只罰款五十四元。香港廁所協會亦批評食環署多年來「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，建議港府建立公廁辦，徹底解決臭爛公廁問題。



食環署管理全港約有八百零八間公廁，當中六百一十間交外判承辦商潔淨。申訴專員公署發表調查報告，發現公廁的翻新進度緩慢，每年僅翻新四十八間，換言之，每間公廁平均相隔約十七年才翻新一次，建議食環署應定期檢討翻新公廁的優次。



工程延誤僅罰54元



公署亦實地巡查多區公廁，其中在收到較多投訴的元朗區，發現多間公廁有不潔、臭味及裝備損壞等問題，部份地面更滿佈垃圾或過於濕滑等。申訴專員趙慧賢稱，全部由食環署自行管理的公廁，都沒有廁所事務員看管，即使該類公廁使用率不高，但情況不理想，促請當局應採取針對性改善措施。



此外，公署引述數字指，由於施工金額少，賠償額亦偏低，有公廁承建商延誤工程一百二十五日，僅被建築署罰款五十四元，延誤十六日的工程，賠償金額更低至兩元。由於工程延誤，令部份公廁設施未能開放使用，對使用者構成不便，且賠償額偏低對承建商毫無阻嚇作用，建議提高罰則。



廁所協會副會長熊志權對本報指，全港公廁平均需時十多年才可翻新，做法「非常、非常唔理想」，批評當局多年來「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的作風，建議應集中資源，建立一個公廁問責部門，負責管理所有投訴、翻新工程和營運問題。他強調在疫情下，當局應盡力改良抽風、免撳掣式沖水系統等，甚至在室內擺放植物，一洗公廁形象，以及降低廁所成為高危播毒場所的風險。