﻿政府收回三幅私人土地﻿ ﻿建資助房屋涉1600伙﻿

政府引用《收回土地條例》，收回三幅分別位於粉嶺及元朗的私人土地，以發展高密度資助房屋，面積共約一點二萬平方米，連同鄰近約三千五百平方米的政府土地，預計可提供約一千六百個單位。地政總署昨日起為業權人作清拆前登記。



發展局公佈，根據《收回土地條例》收回在法定分區計劃大綱圖上，已規劃作高密度房屋發展的三幅私人土地，作資助房屋用途，其中兩塊位於元朗、一塊在粉嶺。三組地塊涉一萬二千三百平方米私人土地，連同鄰近約三千五百平方米政府土地，預計合共可提供約一千六百個單位。



位於粉嶺新運路近黃崗山的地塊，佔地約三千五百平方米，將規劃作「住宅（甲類）」；元朗十八鄉路近龍田村的地塊，佔地約七千平方米，同樣會規劃作「住宅（甲類）」；至於佔地約五千三百平方米、位於元朗元龍街與攸田東路交界附近的地塊，則會規劃作「綜合發展區」。



局方指，會盡快完成有關收回土地程序，地政總署昨天開始為三組地塊做清拆前登記，並即日起停止接受三組土地的地契修訂及換地新申請。



局方表示，當局早前檢視上述三組及另外七組私人土地，看能否規劃作高密度房屋發展。其餘七組地塊中的兩組，分別位於屯門及元朗，當局認為不適合作高密度資助房屋發展；至於餘下五組，政府現不會收回作資助房屋發展用途，但考慮到商業敏感性，且免損日後的可能性，暫不公開具體位置。



局方強調，現屆政府加大力度推動發展，近年收地的幅度及速度都大大提高，一九年至今共收回約九十公頃土地，遠多於前五年收回的二十公頃，未來五年亦陸續收回約五百公頃土地。



