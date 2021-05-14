抨機電署升降機監管不足 申訴專員促增突擊巡查

申訴專員公署主動調查發現，機電工程署對升降機及自動梯安全的監管不足，並批評署方先聯絡承辦商巡查，會削弱阻嚇力。公署建議機電署提升突擊巡查的比率。



香港曾發生多宗與升降機或自動梯的嚴重意外，包括一七年旺角朗豪坊連接四樓至八樓的電梯發生事故致十八人傷。機電署調查發現，承辦商奧的斯電梯（香港）未有確保該自動梯的定期保養妥善進行，遂向奧的斯提控，法庭翌年裁定罪名成立。奧的斯面對紀律處分，須支付九十六萬元罰款及五十九萬元聆訊堂費。



截至去年底，公署指全港有逾二萬四千部升降機的機齡超過三十年，當中逾四千部升降機的機齡達五十一年或以上；而機齡達五十一年或以上的自動梯亦有十八部。機電署曾推優化升降機及優化自動梯指引，但截至去年底，只有約一成八的舊式升降機和百分之七點五的舊式自動梯已做優化工程，成效不顯著。



申訴專員趙慧賢表示，本港於一七及一八年先後發生三宗與升降機或自動梯有關的嚴重意外，涉事機器機齡由十四年至二十七年不等，顯示保養存在不足，或造成安全問題。機電署的巡查策略未有針對性地監察升降機及自動梯的日常保養質素，巡查前聯絡相關註冊承辦商的安排亦削弱阻嚇力。



公署指，機電署過往未有積極抽查定期檢驗後的照片，亦未有完善跟進部份涉嫌違紀個案。對於有工程人員「超額」保養，即一日內處理超過六部升降機或自動梯保養工作，機電署容許「先超額、後報告」的監管方式過於被動。



公署建議機電署應加強突擊巡查，改善目前的「實地巡查檢查清單」，提升抽查檢驗報告的比例，以及進一步推廣優化舊式升降機及自動梯的工作。



