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法來港男子確診 帶新變種病毒株

2021-05-14 列印
　　本港昨天新增三宗新冠肺炎確診個案，包括一宗本地關連個案，是本地變種病毒群姐中，菲裔女護士兄長的四十歲女友。至於其餘兩宗個案是輸入病例，分別由法國及印尼抵港，前者更帶有新變種病毒株L452R。

　　該名四十三歲男病人於本月六日前往法國，本月九日返回香港，於酒店檢疫時確診帶有新變種病毒株L452R，他在離港前的潛伏期內曾居住中環士丹頓街一大廈，須納入強檢。港大公共衞生學院教授潘烈文指L452R在印度傳播得非常快，香港要做好防控措施。

　　理大早前發現首宗社區變種病毒個案印度裔男子，與檢疫酒店鄰房確診者的病毒基因幾乎相同，港大感染及傳染病中心總監何栢良料在酒店被傳染，促當局查清楚傳播渠道。

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