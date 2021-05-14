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國家疾控局北京掛牌

2021-05-14 列印
　　新華社報道指，國家疾病預防控制局昨在北京正式掛牌，國家衞健委副主任王賀勝擔任國家疾控局局長。報道指，國家疾病預防控制局成立，意味疾控機構職能從單純預防控制疾病，轉變為全面維護和促進全人群健康，新機構將承擔制訂傳染病防控政策等五大職能。

　　中國工程院院士鍾南山曾早前亦表示，國家疾病預防控制局的成立，將幫助應對突發性公共衛生事件，希望能縮短突發性事件的上報速度。

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