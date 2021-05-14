印單日增36.2萬宗確診 多名醫護接種後仍染疫

印度疫情持續嚴峻，單日新增約三十六萬二千宗新冠肺炎確診個案，再多四千多人病逝。當地傳媒報道，多名醫護完成疫苗接種後仍然染疫，但當地專家相信疫苗可有效防止嚴重感染。當地傳媒指目前印度只有約百分之三國民完成接種疫苗，惟完成接種後兩星期仍受感染的個案正在上升，當中不少是醫護人員。



德里一間接收新冠病人的最大醫院，深切治療部有六成醫生在完成接種後受感染。歐盟藥品管理局表示，輝瑞疫苗、莫德納疫苗等採用mRNA技術的新冠疫苗，可對抗來自印度的B.1.617變種病毒。



另外，新加坡疫情亦升溫，新增三十二人確診，當中新增社區感染數字據報打破十個月的紀錄。爆發群組感染的樟宜機場昨日起暫停對外開放兩星期，只准機場職員和持有機票的乘客進入。



