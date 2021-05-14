買電器學車補習扣消費券 AlipayHK大額使用有優勢

新冠疫情持續橫行，政府出手派消費券，紓緩各界經濟壓力，同時冀帶動電子支付潮流。由於消費券的派發模式和金額仍有待落實，如果市民有意利用款項添置傢俬和電器、消閒渡假的話，就要留意各種電子支付工具的商戶適用範圍及簽賬上限，以配合扣減消費券使用。綜觀各項因素，則以AlipayHK具有較大優勢。



由政府推行的電子消費券，鼓勵市民使用電子支付工具，撐起本地商舖及網店。根據資料，四間獲選的營辦商的商店覆蓋層面各異，其中AlipayHK（支付寶）與Tap & Go（拍住賞）擁有近十萬個商戶，其次是WeChat Pay HK（微信支付）和八達通，分別約有九萬和六萬個商戶。



據悉電子消費券將會分兩次注入市民挑選的電子錢包，最快暑假開始先派三千元，後發餘下二千，兩張消費券均設使用期限。因此，市民亦要考慮商戶的覆蓋範圍和每次可用的消費額度。AlipayHK最高消費上限是其自選信用卡的簽賬額，再配搭兩張消費券的金額，比起單次消費最高三千元的八達通卡，以及屬預付式的Tap & Go信用卡，享有更大彈性。



由於消費券不可用於支付交通費、水電煤等氣雜項或交稅等，意味市民要開拓其他消費渠道，以享盡消費券的效益，例如AlipayHK已直接連繫上駕駛學院及補習學校等繳交課程費用的功能，家長亦可利用消費券為未成年的子女報名所需課程，減輕子女學習開支。



若市民想購買電子產品或大型家電，就可以考慮選用電子錢包，當中以AlipayHK和Tap & Go的覆蓋較其他支付工具稍為豐富。此外，現時不少星級酒店亦接受AlipayHK及WeChat Pay HK付款，若有家庭想在港「宅渡假」，計及住宿和餐飲等費用動輒也要數千，甚至近萬元，市民亦可扣減消費券，享受一個更划算的旅程。



根據消息人士稱，一些沒有收取政府資助的私人學術機構、語文學校和書店，亦是消費券的適用範圍之一。按此推斷，不排除市民可用政府錢進修、自我增值，投資在個人層面上，把五千元消費券用得更有價值。