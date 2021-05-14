﻿查閱消費券餘額易管理

政府將設立一個中央登記系統，最快暑假起讓市民登記領取五千元電子消費券，相關款項會隨即匯入自選的電子支付工具帳戶。四個平台的界面各有特色，其中AlipayHK已經結合增值、轉賬或繳費等多項功能，當消費券推出後，用戶可隨時隨地透過程式瀏覽過往消費或增值紀錄，方便整理開支及管理消費券剩餘的金額。



若市民選擇使用八達通卡，就要前往港鐵車站內的八達通查閱機或服務站，或額外下載八達通App，以查詢餘額及最近的交易紀錄等等。由於Tap & Go分開使用萬事達卡或銀聯卡兩卡，用戶要留意其消費券不可混合使用。與AlipayHK相同，WeChat Pay HK亦可在應用程式內檢查消費紀錄，配合使用消費券就更便捷。