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﻿首名曾打針外傭去世

2021-05-14 列印
　　一名三十一歲菲傭前天下午在荔枝角公園體育館的社區疫苗接種中心，接種復必泰疫苗後暈倒，昏迷送院，情況危殆。據了解，該名菲傭有患病紀錄。而本港更出現首名外傭接種新冠疫苗後去世，有報道指一名四十四歲菲傭接種首劑復必泰疫苗十八日後，於本月九日不適送院後離世。

　　衞生署表示，初步解剖顯示，死因為主動脈夾層動脈瘤破裂，無臨牀證據顯示事件由疫苗引起。
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