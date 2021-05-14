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﻿檢疫餐承辦商「丹尼食品」 被揭食物室不潔保溫不當

2021-05-14 列印
　　竹篙灣檢疫中心早前疑發生集體食物中毒事件，不少隔離人士批評膳食欠佳，提供飯盒的承辦商「丹尼食品」早前已被撤換。

　　食環署回覆傳媒查詢時表示，日前到「丹尼食品」巡查時發現其食物室不潔及保存食物溫度不當，已作出口頭警告，而抽取了食物樣本及環境樣本作化驗，結果顯示有一個食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染，署方會考慮提出檢控。
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