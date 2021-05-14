美股中段升327點
申訴專員踢食環辦事不力 公廁髒亂臭 翻新要等17年
香港公廁，大多濕漉漉，充斥臭味，破破落落，令人望而生畏。申訴專員公署調查發現，全港八百多間公廁的翻新進度緩慢，每間平均約十七年才翻新一次，亦有公廁維修保養承建商延誤工程一百二十五日，當局姑息只罰款五十...
2021-05-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
加華裔科學家郵寄伊波拉毒到武漢 當局調查知識產權有否外洩
加拿大發生一宗華裔科學家將活體伊波拉病毒（Ebola）和亨尼巴（Henipah）病毒空郵到中國武漢病毒研究所事故，被指危害加拿大國家安全，遭加拿大實驗室解僱。加拿大安全情報局正調查是否涉及外洩知識產權...
2021-05-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
拿破崙養女皇家珠寶 1280萬賣出
為紀念拿破崙逝世二百周年，佳士得從其養女博阿爾內（Stephanie de Beauharnais）的收藏中，選出九件以鑽石和藍寶石為主的皇家珠寶拍賣，結果以一百六十五萬美元（一千二百八十萬港元）成交。 這九件珠寶包括項鏈、戒指、手鐲、耳環、兩個吊墜、兩根胸針和一個頭飾，包含有三十八粒喀什米爾藍寶石，來自現今的斯里蘭卡，於一八○○年代初期打造。 這批珠寶估值四十七萬五千美元（三百六十八萬三千多港元），但僅是頭飾已經以四十六萬二千美元（三百五十八萬二千多港元）成交。而博阿爾內的珠寶套裝總拍賣價更高達一百六十五萬美元。 佳士得的珠寶專家奇薩莫洛（Marie-Cecile Cis...
2021-05-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園P座中層3室，面積461方呎，兩房間隔，景觀開揚，以875萬易手，呎價18980元，屬市價，買家為用家。原業主...
2021-05-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
失業救濟人數少 科技股回升 美就業數據向好 杜指彈433點
美國就業數據向好，反映經濟復甦動力加強，美股經歷周三大跌後，周四早段趁利好消息回升，杜指上升553點報34140點，升幅1.65%；納指升216點報13247點，升幅1.66%；標指升65點報4128...
2021-05-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
王者派對難如願 喜鵲做架梁
曼城因為同市宿敵曼聯在周二落敗，得以提早奪得英超錦標，他們當然希望在今晚聯賽作客擊退紐卡素慶祝封王，射手阿古路亦要以表現為來彌補上仗英超射失十二碼的失誤。然而喜鵲最近走勢凌厲，射手祖爾韋洛克對強隊屢有斬獲，今仗必掃藍月雅興，不妨捧讓球主客和受讓兩球「主勝」。（Now4K 611、621台周六凌晨3:00直播） 藉曼聯周二英超主場1:2不敵李斯特城，藍月提早封王。然而由於疫情關係，消息指球隊不會就聯賽奪冠舉行勝利巡遊，故球隊上下都希望在球場上與球迷分享喜悅，中場兼隊長費蘭甸奴矢言：「這個冠軍很重要，證明我們一整季的努力得到成果。然而球迷們未能親身見證這一刻，所以我們會更努力爭...
2021-05-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
首展直擊 別注Vantage 慈善拍賣
英國Aston Martin即日起至6月7日（一）在尖沙咀半島酒店大堂展出香港配額只有一輛的Vantage Gulf Blue Edition特別版，此車將作為網上慈善拍賣，支持保育野生動物基金。文、...
2021-05-12
- 【#食玩王】平靚正！紙包蛋糕試真啲
- 【米珠蓮】ifc新開業「4口」 飲食藝術共融
- 【日本今周熱話】《進擊的巨人》踩入橫濱Landmark Tower 等身大巨人展 住主題客房
- 【外表斯文不失效能】黑鯊4電競手機 實體升降式L/R掣打機爽快 熒幕升級144Hz S870處理器交足功課
- 【日本今周熱話】電競迷喜訊｜東日本首家電競酒店VILLA KOSHIDO ODORI｜北海道札幌開幕
- 【李居明大師會客室】一間屋的煩惱點化解（三）
- Summer Fun 夏日香水激戰
- 【5月攝影展覽推介】外籍攝影師不一樣香港城市景觀 Cyril Delettre新作系列凝聚十字路口的人們
- 【Mirror演唱會2021】Mirror九展開騷 歌衫配飾大公開
- 【母親節精選】村上隆微笑花花概念店登陸新城市廣場｜六大打卡位 Perrier吧枱 期間限定氣泡水
- Huracan STO 本月底登場
- 裝備升級 Q2 35TFSI 入門至尚
- 窩心母親節蛋糕
- 米埔濕地 生態導賞
- 【我們與露宿者的距離】攝影師高仲明七年對焦露宿者生活 於光影作坊設展《放逐》籲正視貧富懸殊問題
- 【母親節優惠大減價】Uniqlo一連七日母親節限定大減價，衫褲用品送比媽媽做母親節禮物一流！最平$59買得到
- 【失禁】 新一代防滲漏好物 KO失禁 不再尷尬 「安心出行」
- 【#瞓身演繹】Cody Simpson x Versace獨家眼鏡系列 年輕男神光芒沒法擋
- 跑裝加持 E200 AMG Line 暢銷方程式
- 【PS5】 動作遊戲《Ratchet & Clank: Rift Apart》 6月開打 預訂送磁石貼
- 母親節食買打卡好地點 荃灣廣場送食買玩多重賞
- 居酒屋 歎煙燻菜
- 【細賞Chanel N°5】 Chanel N°5奢華頂級珠寶 賀一百周年傳奇芳香
- 【食玩王｜銅鑼灣揾食】銅鑼灣超人氣Pizza餐廳！全人手製作即叫即製薄餅，仲可以選擇雙拼Pizza食多款口味
- 【模組化DAC有得揀】Astell&Kern A&futura SE180破格可換DAC模組設計 ESS、AKM解碼任選最啱聽音色 AK File Drop無線傳歌更方便
- 年曆‧計時功能二合一 高檔優雅運動表熱
- 春夏主題「The Song」 重啟專店新空間
- 【銅鑼灣搵食】創新懷石料理x粵菜 期間限定櫻花季節餐單 混合中日料理地道風味與烹技 打卡手工菜
- 【Leo Sir出動】 抗磨潤滑秘方 石墨烯如何提煉？
- 香港預覽中 SF90 Spider 千匹開頂樂
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
自謙未夠班呼籲打疫苗 MIRROR交波：搵發哥！
MIRROR昨日出席記者會時，自謙是演藝圈「小薯」，未夠班呼籲巿民打疫苗，認為找巨星周潤發更「啱數」！MIRROR又指目前工作以本地為主，未打算到內地發展，待變得更強才衝出香港！ 剛完成6...
2021-05-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
數碼港‧講數碼——從九龍東 到數碼港
社會創新 （Social Innovation）近年十分盛行，旨在利用科技創新解決社會問題，以提升生活質素。美國麻省理工學院（MIT）於2017年成立的MIT Hong Kong Innovation...
2021-05-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——拍賣馬續抵港下月尾供投
受疫情影響，馬匹運港較以往困難之餘，隨馬匹來港的外地工作人員亦較困難，致使去年的香港國際馬匹拍賣會一再延期，幸好近月疫情放緩，今年拍賣會的馬匹已經陸續抵港。馬會今季只會舉行一次國際馬匹拍賣會，已定在下月二十五日星期五晚舉行。 馬場浮世繪
2021-05-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6