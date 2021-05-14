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﻿美股中段升327點

2021-05-14 列印
　　美國就業數據向好，反映經濟復甦動力加強，美股趁利好消息回升，杜指中段報三三九五九點，升三百二十七點；納指則報一三○九一點，升五十九點。滙控美國預託證券價格見四十八點二七港元，升零點四七港元；騰訊則見五百八十四點零五港元，升四點零五港元。
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