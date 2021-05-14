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林鄭李家超鄧炳強收粉末信

2021-05-14 列印
　　行政長官林鄭月娥、保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強，昨日先後收到一封白色粉末信。警方爆炸品處理課人員初步檢驗後，相信粉末為麵粉及砂糖混合物，不含危險成份。

　　消息稱，昨早上十時許，灣仔警察總部收到疑寄給警務處處長鄧炳強的信件，職員發現內有可疑粉末，擔心有危險報警。

　　至下午二時許，金鐘政府總部亦先後收到寄給特首林鄭月娥及保安局局長李家超的可疑粉末信件。警方接報後十分重視，爆炸品處理課人員事後到場初步檢驗三封可疑信件後，均證實為麵粉及砂糖混合物，事後將之檢走進一步化驗，並調查及追緝寄信人動機。

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