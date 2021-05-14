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百佳夥惜食堂收捐贈食物

2021-05-14 列印
百佳夥惜食堂收捐贈食物
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　　百佳與惜食堂合作舉辦第八屆「全城傳愛齊捐食」食物籌集活動，市民今日起至七月八日，購買八類指定未過期及未開封的食物，包括油、粟粉、米、罐頭、燕麥、麵食類、湯料及南貨和餅乾，交到百佳及旗下品牌門市的藍色收集箱，會透過惜食堂送給有需要人士。

　　百佳亦與八大品牌合作，顧客購買及捐贈指定產品，可半價再買多一件相同產品，有關品牌亦會再捐一件。為慶祝屈臣氏集團一百八十周年，活動期間收到的食物捐贈達一萬八千件，百佳亦會捐出同等件數的「佳之選」產品予惜食堂。

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