  • 2021年5月14日 星期五
  • 33º
  • 66%
熱門： 九龍灣展貿中心獅子會按摩椅MIRROR外賣員

日報新聞 > 港聞

何君堯倡禮賓府遷至新界北

2021-05-14 列印
　　立法會昨日通過「以口岸經濟帶動新界北發展」的無約束力議案，多位議員在會上批評本港新界北發展「五十年不變」，長期停留研究階段。議員何君堯更倡政府應將禮賓府遷至新界北，以示重視區內的發展，從而達至牽頭作用。

　　提出動議的民建聯議員劉國勳透露，深圳鹽田區政府早前建議設立「沙頭角深港國際旅遊消費合作區」，讚揚深圳區政府關心本港新界發展，比香港官員更積極。發展局局長黃偉綸回應指，當局規劃時，會充份考慮「十四五」規劃及大灣區規劃，至於沙頭角發展，政府近年已大幅縮減禁區範圍近八成，但沙頭角的保安及走私風險較高，是發展須克服的因素。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd