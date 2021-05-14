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「海麗之友社」兩義工賄選罪成

2021-05-14 列印
　　兩名居民組織「海麗之友社」義工，與另兩男女在一八年立法會九龍西補選中派發「福袋」以誘賄選民投票給鄭泳舜，被廉政公署調查發現他們涉舞弊賄選，同被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為罪；裁判官許肇强昨日在西九龍裁判法院裁定兩名「海麗之友社」義工罪名成立，押後判刑至本月二十六日，以待索取背景報告，期間兩名定罪女義工須還押看管。另外兩名被告，許官指控方無足夠證據證明福袋足以作為誘因影響二人投票，遂裁定二人罪脫。

　　四名被告分別為深水埗海麗邨居民組織「海麗之友社」義工四十二歲鄧奕梅及五十二歲王維霞，以及海麗邨居民五十歲陳惠娟及五十歲李謀，王曾任職建制派立法會議員的兼職議員助理。

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