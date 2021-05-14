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﻿救生員人手短缺 工會促增晉升機會

2021-05-14 列印
﻿救生員人手短缺 工會促增晉升機會
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　　在炎熱天氣下，各區泳灘近期都人頭湧湧。港九拯溺員工會發言人胡啟榮向本報表示，救生員人手長期不足，有人無法放例假，例如在屯門區，康文署需關閉當區四個小泳灘，將其人手調至同區黃金泳灘及蝴蝶灣泳灘應急。

　　胡啟榮料，今年夏季要請八百多名季節性救生員，但目前只聘用約一百二十人，另有四百多人正面試，與目標相距甚遠。他促當局不再將救生員列作技工職系，增加晉升機會，以改善招聘情況，否則「唔夠人手，就無法救人」。
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