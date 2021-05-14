﻿何啟明就區議會飲酒致歉

深水埗區議員何啟明昨天就日前在區議會大會上，飲用酒精飲品一事致歉，承認有欠謹慎，並承諾在日後會議上不再飲酒。深水埗監察昨日到政府總部向民政事務局遞交請願信，要求局方嚴正跟進事件，對有關議員作出合適的裁決，以捍衛議會尊嚴。



何啟明在社交網站撰文，指日前的區議會大會應是最後一次「最齊人」的會議，因此拿酒出來「送別同事」。他說深水埗民政專員都曾表示明白有關心情，但在午膳後態度轉變。他希望公眾體諒他當刻的原意，並非不尊重議會，而是對議會同事離別表達心意之舉。