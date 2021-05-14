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﻿駐港人員簽證未獲續期　台籲港府不應設障礙

2021-05-14 列印
　　台北政府駐港機構、台北經濟文化辦事處八名駐港人員今年簽證到期，如未獲續證必須返台，陸委會呼籲港方應以台港民眾福祉，不應設置不必要障礙，強調會維持館處正常運作。

　　陸委會副主任兼發言人邱垂正指出，目前駐港機構運作正常，希望港台雙方回到過去既有的共識基礎處理相關問題，共同維護正常交流，保障雙方民眾權益。被問到若無台灣派駐的駐港人員，主管層級業務是否將由五十五名香港僱員負責，邱垂正指會適時啟動代理機制以維持正常運作。
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