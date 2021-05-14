250幼園申請 下學年加學費

教育局表示，截至本年四月，參加幼稚園教育計劃的約七百六十所幼稚園當中，約二百五十所申請下學年調升學費，約五百八十所表示學費將維持不變，六所申請調減學費。而在沒有參加計劃的幼稚園中，則有一百所幼稚園申請調升學費。教育局現正審核學校建議的學費，會盡早通知學校核准的學費。



局方指，現時在參加幼稚園教育計劃的幼稚園中，約九成的半日制幼稚園免費，其餘的半日制及全日制幼稚園只收取低廉的學費，所得資助應該不會因暫停面授課堂而減少。



