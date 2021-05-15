﻿新加坡疫情反彈 難如期啟航 星港旅遊氣泡勢又臨門撻Q

香港與新加坡的「旅遊氣泡」原定本月二十六日啟動，但新加坡疫情升溫，商務及經濟發展局局長邱騰華昨引述新加坡當局指，很大機會未必能如期復航，下周初將與對方商討，是繼去年十一月後再次叫停。有旅遊業人士坦言對此感失望，冀當局積極與其他地區爭取通關。



兩地的旅遊氣泡原定去年十一月啟動，但本港爆發第四波疫情，港府在航班啟航前一日將氣泡延期。邱騰華指去年底煞停是合適做法，現在則是新加坡的疫情升溫，故提早向市民交代旅遊氣泡未必能夠如期展開。他重申要以安全先行，並舉例指在新常態下，已通關的澳洲和新西蘭旅遊氣泡都會「開開閂閂、起起跌跌」。



新加坡昨增五十二宗病例，其中二十四宗屬於社區感染個案，包括十三人來自樟宜機場感染群組，另有四宗源頭不明。當地衞生部宣佈明日起收緊社交聚會限制不得多於兩人、餐廳禁止堂食、停辦所有婚宴等，直至下月十三日。有港人原定乘坐「旅遊氣泡」航班從新加坡返港，對計劃兩度延誤感失望，稱要透過「疫苗氣泡」回港檢疫七天。



按星港旅遊氣泡熔斷機制，若有一方的本地無關連個案七天移動平均數超過五宗，計劃須暫停兩周，其後重啟要三日內保持少於三宗個案，及七天移動平均數不超過五宗。



旅遊界促爭取與內地澳門通關



香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良向本報說，業界對星港復航不樂觀，已有心理準備。旅遊業議會主席黃進達指首兩星期的機票已售罄，之後兩周亦近爆滿，呼籲旅客有需要時調動機票和酒店行程，亦期望政府開拓與其他國家和地區達成「旅遊氣泡」；旅遊界立法會議員姚思榮建議，政府考慮改為與內地及澳門商討通關安排。