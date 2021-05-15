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﻿疫下求出路 本地遊旅社激增

2021-05-15 列印
■辦本地遊旅行社大增。
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　　本地遊放寬至三十人，愈來愈多旅行社趁市民須留港玩樂，集中大搞本地團。據旅議會最新公佈的名單，共有二百五十二間旅行社登記開辦本地遊，數目愈來愈多。捷旅假期配合「宅度假」主題，推出入住長洲華威酒店兩日一夜團，行程包括遊走「張保仔洞」及家樂徑「小長城」，晚餐包一頓海鮮餐；視乎房間類型，團費由三百五十至八百九十八元不等。

　　此外，大航假期推出遊歷西貢橋咀洲及享用一頓自助餐的一日遊，成人團費約三百多元，包領隊及保險費等。有業內人士指，本地遊是現時唯一可做的旅遊產品，即使利潤較低，但仍有適量工作機會，讓部份人維持生計。根據政府規定，所有帶團人士須接種至少一劑新冠疫苗，而旅客須配合使用「安心出行」應用程式，每團人數連導遊上限為三十人。
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