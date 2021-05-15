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馬會與穗合作 推進灣區馬產業

2021-05-15 列印
　　香港賽馬會昨日與廣州市政府簽署框架合作協議，推進粵港澳大灣區馬產業發展。雙方將合作在從化馬場引入國際級賽馬賽事，二○二五年起舉辦常規性賽馬賽事。

　　馬會亦將優化從化馬場的基建設施，包括興建全新的地標性觀眾看台，並增建馬廄、馬匹訓練設施及擴建員工宿舍，並在內地培育專業馬業團隊，同時建立馬產業鏈，包括建設國際馬匹隔離檢疫設施、推展獸醫專業發展及學術合作、研究發展純種馬交易中心等，建設穗港賽馬產業經濟圈。

　　馬會主席陳南祿感謝兩地政府的支持和委以重任。馬會行政總裁應家柏表示，馬會將善用從化馬場的設施及人才，實踐有關項目。

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