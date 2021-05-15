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曾訪安徽人士 今起停以「回港易」入境

2021-05-15 列印
　　內地再現新冠肺炎本地個案，安徽省前天新增兩宗本地病例，令該省近日本地個案升至三宗。食物及衞生局表示，由今日起，在回港前十四天內曾去過安徽省人士，須於到港後接受十四天強制家居檢疫以及強制檢測，不能按「回港易」計劃回港。

　　安徽省衞健委通報，其中一名李姓女患者本月一日從遼寧省營口市經大連飛抵合肥，在大連曾接觸入境人員；翌日到六安市的影樓開展攝影培訓工作，曾入住同一間酒店房、聽課及共膳的一名影樓女同事亦確診。

　　合肥市及六安市已開展核酸檢測等工作，合肥市民紛紛前往接種疫苗，多個接種中心大排長龍。該市衞健委強調，全市接種能力達每天二十萬人以上，超過民眾的需求。

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