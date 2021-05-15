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印總理：疫情迅速蔓延至農村

2021-05-15 列印
印總理：疫情迅速蔓延至農村
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　　印度單日再多三十四萬人確診新冠肺炎，新增四千人病逝，為連續第三天死亡個案達四千宗或以上。印度總理莫迪表示，疫情正迅速蔓延至全國近三分之二人口聚居的農村地區，呼籲地方政府和民眾齊心抗疫。

　　印度裔藝人喬寶寶接受電台訪問時表示，印度第二波疫情涉及變種病毒，病毒愈變愈強，三十多歲的病人都「頂唔順」。他指印度人不常戴口罩，就算有都是戴劣質口罩，並且比較迷信，個別地方不以科學抗疫。他又批評印度政府面對疫情鬆懈，不停辦選舉及大型宗教活動，為保經濟不肯封城，直言政府要為疫情負上最大責任。

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