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林建岳續任貿發局主席兩年

2021-05-15 列印
　　政府昨日公佈再度委任林建岳為貿發局主席，任期兩年，由今年六月一日起生效。商務及經濟發展局局長邱騰華指自二○一九年六月起，貿發局在林建岳的領導下，成功協助香港企業在重重挑戰下發展內地及海外市場，特別是把握國家雙循環的發展策略、「一帶一路」倡議及粵港澳大灣區發展所帶來的商機。

　　邱騰華指出，林建岳亦領導貿發局加強支援中小企開拓內地內銷市場，為經濟復甦帶來極其需要的動力。林建岳是麗新集團主席，亦是工業貿易諮詢委員會委員，在公共服務方面經驗豐富。



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