港隊今天將有羅子駿和杜棹熙出戰男子凱林賽，以及李海恩出戰女子五百米計時賽。本次國家盃場地單車賽以「安全氣泡」形式舉行，賽會以專車接送各支海外隊伍來往機場、酒店及香港單車館，所有車手亦要每兩日接受一次病毒檢測。而特首林鄭月娥及民政事務局局長徐英偉等官員昨天有入場為眾港將打氣。
擊敗日本勁敵 李慧詩爭先賽奪金
港隊今天將有羅子駿和杜棹熙出戰男子凱林賽，以及李海恩出戰女子五百米計時賽。本次國家盃場地單車賽以「安全氣泡」形式舉行，賽會以專車接送各支海外隊伍來往機場、酒店及香港單車館，所有車手亦要每兩日接受一次病毒檢測。而特首林鄭月娥及民政事務局局長徐英偉等官員昨天有入場為眾港將打氣。
新加坡疫情反彈 難如期啟航 星港旅遊氣泡勢又臨門撻Q
香港與新加坡的「旅遊氣泡」原定本月二十六日啟動，但新加坡疫情升溫，商務及經濟發展局局長邱騰華昨引述新加坡當局指，很大機會未必能如期復航，下周初將與對方商討，是繼去年十一月後再次叫停。有旅遊業人士坦言對...
2021-05-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
台電工操作失誤 釀成513大停電
台灣「513大停電」的初步調查顯示，事件為一名台電工作人員誤開「隔離開關」導致故障，受影響共六千三百戶「工商用戶」及四百一十五萬戶「住家用戶」，據台灣的經濟部長美花指，台電需為受影響用戶提供賠償，電費...
2021-05-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
以續空襲加沙地面密集炮轟 雙方被揭發佈「假新聞」煽動仇恨
以色列和巴勒斯坦人衝突，已持續五天未見緩和。周五凌晨時份，以軍繼續空襲加沙，同時在地面向加沙發射炮彈；而激進組織哈馬斯的武裝份子則繼續向以色列發射火箭還擊。較早時一度有消息指以軍地面部隊已進入加沙，但...
2021-05-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
嘉亨灣環境寧靜享海景
西灣河海景屋苑嘉亨灣沿海而建，提供逾2000個單位。是次帶大家走訪該盤一個三房一套房單位，面積749方呎，佈置簡潔實用，大廳有露台，向東眺望筲箕灣避風塘及鯉魚門海景，起居環境寧靜。 由恒地及中華煤氣發...
2021-05-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港股重上二萬八 全周仍跌583點
中港股市向好，恒指昨日收升308點，報28027點，重上二萬八關，大市成交約1509億元。惟全周計恒指仍累跌583點，連跌三周。阿里巴巴（9988）錄得上市以來首次季度虧損，曾急挫近6.1%，拖累科指...
2021-05-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
英足盃爭霸 唯我藍獅
車路士中鋒基奧特和翼鋒赫臣奧杜爾今季後備上陣居多，表現卻大相逕庭，前者一向以態度專業見稱，後者場內外表現都備受批評。今晚於溫布萊上演的英格蘭足總盃決賽，赫臣奧杜爾勢向基奧特學習，合力助藍獅攻破主守的李斯特城大門，主勝去馬。（無線85台周日凌晨0:15直播） 基奧特和赫臣奧杜爾季初盛傳離隊，最終雙雙留隊，但表現大相逕庭。基奧特已經三十四歲，仍保持良好的狀態，領隊杜曹大讚一切源於自律：「紀律令他成為一名出色的領袖和射手。」 相反，二十歲的赫臣奧杜爾場上不但曾因表現問題試過後備上陣又被換出，場外也鬧出桃色醜聞和因超速面臨停牌刑罰。杜曹愛之深責之切道：「我希望此子不要只滿足...
2021-05-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美國猶他州 挑戰最激鐵索天梯
位於美國猶他州的安縵奇嶺（Amangiri）度假村，向被視為探索科羅拉多高原嶺地的最佳落腳點之一，度假村早前新增懾人的Cave Peak空中鐵索階梯玩意，懸空架設在一百二十二米的高處，超級刺激之餘，也...
2021-05-12
- 【母親節優惠大減價】Uniqlo一連七日母親節限定大減價，衫褲用品送比媽媽做母親節禮物一流！最平$59買得到
- 【失禁】 新一代防滲漏好物 KO失禁 不再尷尬 「安心出行」
- 【#瞓身演繹】Cody Simpson x Versace獨家眼鏡系列 年輕男神光芒沒法擋
- 跑裝加持 E200 AMG Line 暢銷方程式
- 【PS5】 動作遊戲《Ratchet & Clank: Rift Apart》 6月開打 預訂送磁石貼
- 母親節食買打卡好地點 荃灣廣場送食買玩多重賞
- 居酒屋 歎煙燻菜
- 【細賞Chanel N°5】 Chanel N°5奢華頂級珠寶 賀一百周年傳奇芳香
- 【食玩王｜銅鑼灣揾食】銅鑼灣超人氣Pizza餐廳！全人手製作即叫即製薄餅，仲可以選擇雙拼Pizza食多款口味
- 【模組化DAC有得揀】Astell&Kern A&futura SE180破格可換DAC模組設計 ESS、AKM解碼任選最啱聽音色 AK File Drop無線傳歌更方便
- 年曆‧計時功能二合一 高檔優雅運動表熱
- 春夏主題「The Song」 重啟專店新空間
- 【銅鑼灣搵食】創新懷石料理x粵菜 期間限定櫻花季節餐單 混合中日料理地道風味與烹技 打卡手工菜
- 【Leo Sir出動】 抗磨潤滑秘方 石墨烯如何提煉？
- 香港預覽中 SF90 Spider 千匹開頂樂
- 滋味母親節餐
- 【可持續發展時尚】Miu Miu活化古着第二炮！Netflix《王冠》英國女星Emma Corrin、名模Lila Moss發放古着型格魅力
- 專用練功鞋成名 「大孚飛躍」全新旗艦店 登陸旺角 THE FOREST
- 【#好有Heart的動畫企劃】SK-II STUDIO新作VS系列動畫影集 攜手6組奧運選手「打怪獸」
- 【期間限定美食】當造意式白蘆筍菜 蔬菜王子鮮甜美味 意大利菜餐廳Cucina新餐單 尖沙咀搵食
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
遇狂徒偷拍問價30萬過夜 35E 「寒流女」 想出寫真但拒意淫
人稱「寒流女」的Annabelle Tam年初被傳媒在街頭捕獲，憑着35E導彈級身材火速上位，其IG帳戶於5個月內暴增逾3萬Followers，連Ben Sir（歐陽偉豪）都邀她演出網絡短片《Chan...
2021-05-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
好好過日子——對付多管閒事者
朋友父親去世，家人決定喪事從簡，反倒是外人，甚麼老同學老朋友一堆，這個提議要隆重，那個提點禮數要周全，意見多多，不勝其煩。 多管閒事的人便是這樣，因為是閒事，於他其實無甚痛癢，提議儘管信口開河，做不做得成，做了會不會累死人，他都不用負責，一切騷擾，他都視之為自己熱心，這熱心會引起甚麼後果，他不會上心，萬一壞了事，他拍拍屁股比誰都走得瀟灑。 我們的生活中，一定有這些多管閒事的人，凡事都要給意見，說出的廢話一堆堆，指手劃腳，只說是因為「熱心」。你若礙於面子客套一下，表示感謝，那這些人便更是神氣得像領導了。偏偏多管閒事者，見識都低，自我感覺則特別良好，你待他客氣些，便得寸進尺，愈...
2021-05-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——有傳金鎗六十避戰遮打盃
今季七戰全勝，且贏出四場國際一級賽的「金鎗六十」，本已報名參加下周日舉行的香港冠軍暨遮打盃，昨晨見此駒由騎師何澤堯策騎，與廄侶「好好學習」在草地跑道上快跳。可是之後有消息傳出，主理人決定「金鎗六十」將避戰遮打盃，因此今季將不會產生三冠盟主，而遮打盃僅得八駒列陣。 馬場浮世繪
2021-05-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6