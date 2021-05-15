  • 2021年5月15日 星期六
  • 30º
  • 75%
熱門： 凶宅零確診鄧成波曹永廉MIRROR

日報新聞 > 港聞

擊敗日本勁敵 李慧詩爭先賽奪金

2021-05-15 列印
擊敗日本勁敵 李慧詩爭先賽奪金
Previous Next

　　一連四天舉行的「2021UCI 國家盃場地單車賽（中國香港）」，昨天在將軍澳香港單車館閉門進行次天賽事。「牛下女車神」李慧詩在女子爭先賽勇奪金牌，以場數二比零輕鬆擊敗東京奧運勁敵之一、日本代表小林優香。她在周日將出戰凱林賽。

　　港隊今天將有羅子駿和杜棹熙出戰男子凱林賽，以及李海恩出戰女子五百米計時賽。本次國家盃場地單車賽以「安全氣泡」形式舉行，賽會以專車接送各支海外隊伍來往機場、酒店及香港單車館，所有車手亦要每兩日接受一次病毒檢測。而特首林鄭月娥及民政事務局局長徐英偉等官員昨天有入場為眾港將打氣。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd