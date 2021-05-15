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七刀煞三車「夾擊」 截停客貨車襲三男

2021-05-15 列印
■客貨車擋風玻璃及車窗被擊毀。
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　　深井青龍頭發生截車傷人案。前晚十一時許，二十六歲姓鄭男子，駕駛一輛工程公司客貨車，載着兩名姓陳（二十九歲）及姓高（四十歲）男乘客，沿屯門青山公路向荃灣駛至龍如路交界時，突然有三輛私家車尾隨追上，並前後「夾擊」將客貨車截停。七名分持刀棍兇徒落車，衝前擊毀客貨車前後擋風玻璃及車窗，向客貨車上三名事主施襲。

　　客貨車司機一度駕車突圍，但逃至一百米外時因駛進一處倔頭路被兇徒追上再施襲。三名事主手無寸鐵及寡不敵眾，分別頭及手腳受傷，兇徒傷人後離去前，掠去姓鄭司機跌在身旁的一部手機，登回三輛私家車逃去。三傷者事後報警。警方到場將三傷者送院，幸他們傷勢不嚴重。三傷者事後向警員聲稱，早前在屯門因駕駛態度問題曾與人爭執，警方刻正通緝七名兇徒及調查案件是否與此有關。

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