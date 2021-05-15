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六旬漢酷熱天氣工作猝死

2021-05-15 列印
　　酷熱天氣下，上水昨早十一時許，氣溫達攝氏三十二度，祝運街十五號渠務署一個地盤發生猝死事件，一名六十二歲姓吳工人，工作期間突然感到胸口痛不適，到休息室休息期間不支暈倒，工友發現報警，惜事主送院後死亡。警員調查後相信事件無可疑，但事主死因有待剖屍確定。

　　天文台昨午十二時三十分發出酷熱天氣警告，下午更錄得氣溫攝氏三十四度，為今年最高溫紀錄，其中深水埗錄得最高攝氏三十四點四度，為全港最熱。展望周末期間大致天晴及酷熱，下周初部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

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