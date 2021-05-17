台灣單日確診破二百 項明生避疫受困歎拞墮

台灣新冠疫情升溫，單日新增二百零六宗本地確診病例，再創單日新高。疫情「重災區」新北及台北市，民眾主動留家抗疫，西門町、信義區等著名商區猶如空城。旅遊達人項明生於去年底為避香港疫情，離港赴台，他指自己大半年來在台旅遊採訪，形容現時台灣的疫情與去年底的香港相似，他被逼暫停所有工作，重做「宅男」，笑言：「睇嚟有咁耐嘅風流，就有咁耐嘅折墮」。台灣新增二百零七宗確診個案，除了一宗印度輸入個案，其餘二百零六宗均為本地個案，新北市佔九十七例，台北市佔八十九例，其餘個案分佈在彰化縣、宜蘭縣、新竹縣、桃園市、基隆市及台中市。台北萬華區是「重災區」，十九名新增患者曾在萬華區活動，萬華茶藝館群組亦增加十四例。當區昨天啟動第二輪公共環境大消毒。不少北部民眾響應政府呼籲留家，西門町、香堤大道廣場等繁華商業地段，以及板南線等主要捷運站，不見往常周末人流。而日前人頭湧湧的各大超級市場，購買物資的人潮亦減少，貨架貨物回復充裕。有當地網民笑稱：「市面比家裏安靜」、「沒看過這麼空的信義商圈」。民眾居家抗疫 市面冷清身在台灣的項明生向本報表示，相比疫情嚴峻的台北，其身處的台中，疫情不算嚴重，但感受到市面氣氛凝重。他已暫停所有工作，居家做「宅男」，「唔係好敢出街，主要喺屋企剪下片，寫下稿」。他形容，現時台灣與去年底的香港相似，笑言初來台避疫，當地疫情平穩，過去大半年來，他四周旅行採訪，但「睇嚟有咁耐嘅風流，就有咁耐嘅折墮」。他指，自己早前去超市購買物資，大部份日用品並不缺乏，但見很多人在搶購，「都唔明點解啲女士買咁多廁紙，真係無稽」。黃秋生酒店抗疫此外，影帝黃秋生去年赴台灣拍攝節目，其後取得就業金卡。其助手向本報透露，黃秋生身處台北，已暫停所有工作，並留在酒店抗疫。黃在facebook發文指：「台灣上下一心齊抗疫，盡量不外出，不自私，不恐慌，物資充足，盡量自我隔離，一月內必可控。台灣的防疫，就拜託大家了。這是一場人類跟病毒的戰爭。」