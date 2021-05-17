負壓病牀供應緊張輕症患者滯留家

台灣疫情惡化，入院人數上升。台灣防疫指揮中心指出，全台共有六百五十八張負壓病牀，佔用率近五成五，其中台北區只剩五十一張負壓病牀可用，故呼籲輕症確診者在家等候入院，而新北和台北將會啟動專責醫院，專治新冠病人，而已發病十天的輕症患者或送檢疫中心。當地龍頭醫院台大醫院表示，未來兩周是疫情關鍵，率先建議預約門診者延後就醫，以騰出醫護人員救治新冠肺炎患者。曾任外科醫生的台北市市長柯文哲坦言，疫情的高峰還未來臨，代表傳統疫情調查已經無效，再去看確診者的足跡也無意義，現在的大戰略是患者不要再傳染予他人，並要求病人主動通知近期曾接觸過的人士，着他們快速檢測及自主管理七天。台灣的總統蔡英文表示，市面「空無一人」的背後，是團結防疫的展現，只要繼續保持，定能克服疫情挑戰。她又呼籲民眾下載由衞福部、行政院等合作開發的流動應用程式，自動比對曾否接觸過確診者。疫情指揮中心亦呼籲，市民使用記名的交通卡乘坐公共交通，以便追查行蹤。