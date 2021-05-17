港收緊檢疫要求 台灣來港隔離21日

針對台灣疫情，澳門前天宣佈，由昨天起入境前二十一天內曾到過台灣的人士，須在澳門指定地點接受檢疫二十一天。港府昨晚亦宣佈今起進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求。非港居民不准入境所有在登機當天或之前十四天曾逗留台灣的人士，須於登機時出示預定起飛時間前七十二小時的新冠病毒檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。未完成接種疫苗的人士須於指定檢疫酒店強制檢疫二十一天，其間接受四次檢測。已完成接種疫苗的人士則須於指定檢疫酒店強制檢疫十四天，其間接受三次檢測，其後七天自行監察，及於抵港第十六天和第十九天接受強制檢測。在相關要求下，非香港居民將不會獲准入境。