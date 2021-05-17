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東周投資會 (2021-05-17)

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﻿星增49確診收緊防疫禁堂食﻿

2021-05-17 列印
■新加坡疫情反覆，市民出外購買物資亦嚴守社交距離。
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　　新加坡昨日新增四十九宗確診，三十八宗屬本土個案，其中十八宗源頭不明，創新一波疫情以來新高。當局即日起至下月三十日再度收緊防疫措施，包括室外聚會人數由最多五人，收緊至最多兩人；禁止食肆提供堂食；禁止的士及電召車同時接載多於兩名乘客，但同住乘客可獲豁免等。

室外聚會限最多兩人



　　樟宜機場群組持續擴大，累計約七十宗病例。為此，機場分隔來自高風險地區與其他地區旅客，要求高風險地區旅客使用特定入境櫃位、行李輸送帶及洗手間。

　　此外，當地多名學童受到感染，教育部早前宣佈七間小學的學生今日起改為網上授課，直至本月二十八日學期完結。教育部長陳振聲指，當局正考慮為十六歲以下兒童接種疫苗。

　　香港及新加坡政府近日將決定是否如期在本月二十六日開啟「旅遊氣泡」，根據機制，「氣泡」如要重啟，兩地各自的無關連病例，七日內每日平均不超過五宗。

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