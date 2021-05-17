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東周投資會 (2021-05-17)

日報新聞 > 港聞

印度首認病人遺體丟入恆河

2021-05-17 列印
　　印度單日新增三十一萬一千多人確診新冠肺炎，新增個案數目連續第三日下跌，亦是近三星期確診個案最少的一日，另有近四千一百人病逝。

　　就恆河岸邊早前發現有幾十具遺體，路透社引述北方邦高級官員的信件，首次承認一些屍體被丟入河流。



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