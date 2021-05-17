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東周投資會 (2021-05-17)

日報新聞 > 港聞

內地新增四本土病例

2021-05-17 列印
　　內地前天新增四宗本土個案，均來自遼寧省，其中三宗在營口市，一宗在瀋陽市。另有五宗新增本土無症狀感染者，均來自營口市。

　　國家疾控中心專家吳尊友認為，今波疫情源頭很有可能從營口開始，雖然安徽省六安市先發現病例，但營口病例發病時間較早，相信六安病例是營口患者傳播所致。



　　另外，六安市疫情防控應急處置指揮部調查後發現，當地一所醫院及裕西區社區衛生服務站擅自接診發燒病人，已勒令兩間涉事醫療機構立即停業。

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