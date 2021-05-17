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東周投資會 (2021-05-17)

日報新聞 > 港聞

華大男職員樣本受污染 食衞：會嚴肅跟進事件

2021-05-17 列印
　　本港昨天新增四宗新冠肺炎確診個案，包括三宗輸入及一宗本地關連個案，沒有源頭不明個案。新增的本地個案是早前感染變種病毒、菲律賓女護士兄長女友的四個月大兒子，他同時帶有N501Y及E484K變種病毒株。至於其餘三宗輸入個案，分別由俄羅斯、印度及印尼抵港，其中來自印度的患者被驗出帶有L452R變種病毒株，而俄羅斯抵港機組人員已於當地完成兩劑疫苗接種。另有少於五宗初步確診個案。

　　就衞生防護中心推斷華大基因男職員的樣本或受污染，食衞局局長陳肇始昨天表示，衞生防護中心已確定這不是確診個案，當局一定會嚴肅跟進及調查事件，請衞生署的公共衞生化驗服務處協助檢視整體情況，並要求華大基因提交報告。



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