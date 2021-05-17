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東周投資會 (2021-05-17)

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紐約八月大男嬰完成接種兩劑輝瑞

2021-05-17 列印
　　美國紐約一名年僅八個月大男嬰日前完成接種兩劑輝瑞疫苗的人。根據其父親稱，嬰孩睡眠、飲食均未受影響，亦沒副作用。

劑量僅成人十分一



　　據報道，美國僅四個地方進行試驗，讓年齡低於五歲孩童接種輝瑞疫苗。該名八個月大男嬰恩在三周前已接種第一劑疫苗，上周三接種第二劑，劑量為成人的十分之一。輝瑞已暫時停止試驗，以確認嬰兒施打的劑量。

　　另外，美國疾病控制和預防中心日前宣佈，容許接種疫苗的人士在大部份室內場所毋須戴口罩，但世衛指即使已經完成接種疫苗，民眾身處病毒傳播地區時仍然應該戴上口罩，因疫苗並非百分百能夠防止染疫。

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